Футбол с Владимиром Ивановым: Перейти экватор: "Рига" и РФШ всем машут ручкой, в Курземе - разбитое корыто

Шестой мяч в сезоне, к примеру, забил Раймонд Кроллис, который пока что единственный, кто старается поддерживать марку латвийских футболистов в списке бомбардиров.

На его счету шесть забитых мячей и место в топ-10. При том, что в первой 20-ке этого списка - всего два игрока с латвийским паспортом. Когда такое было в последний раз ("Метта" делит шестое-седьмое места наряду с "Даугавпилсом"!).

Центральная игра тура проходила в среду вечером на стадионе в Слоке, где "Спартак" и "Валмиера" выясняли - кто же более достоин на данный момент третьего места. По факту - "Валмиера", которая в гостях праздновала победу со счетом 3:2, продлив свою серию до трех побед.

Вновь, как это обычно случается в последних турах, у "Валмиеры" солировал Арокодаре. Ожидаемый концерт нигерийца в Юрмале состоялся и прошел на ура. Причем дубль 20-летний африканец оформил еще в первом тайме, вколотив два "гвоздя" головой. На перерыв команды уходили при счете 2:2 (в составе "Спартака" один из голов со штрафного провел серб Неманья Белакович, с девятью голами занимающий в списке бомбардиров второе место) и все решилось на 57-й минуте, уже во втором тайме после результативного "наказания" еще одного 20-летнего игрока гостей Даниила Скопенко.

Его гол - это грубейшая ошибка вратаря спартаковцев Дависа Ошса, который своим непродуманным выходом из ворот возомнил себя Мануэлем Нойером.

В итоге этот ляп стал роковым для команды Алексея Еременко - поражение со счетом 2:3. Эта победа позволяет команде Тамаза Пертии немного удалиться от юрмалчан и закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы (24 очка против 19-ти). А Арокодаре по-прежнему не остановить - в его активе уже 14 забитых мячей и все больше шансов, что вскоре он переберется в другой, более престижный чемпионат.

🔥 Noskaties mača starp @fkspartaks un @valmierafc vārtu guvumu video. Šajā spēlē uzvaru ar 3:2 guva valmierieši!



⚽ Arokodare 11'; 42'

⚽ Belakovič 15'

⚽ Smith Medina 17'

⚽ Skopenko 57'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/SIerFZGejO — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 12, 2020

Ну и курземское дерби, которое, по идее, должно было стать украшением тура. Встречались два несчастья. Так хочется проиллюстрировать эту дуэль, в которой победитель так и не был выявлен (1:1).

На самом деле, такой счет никого не мог устроить - "Лиепая" все равно остается на предпоследнем, девятом месте, в 13 играх разжившись 12 баллами, а "Вентспилс" также пока что дрейфует в середине турнирной таблицы, с 17 очкми занимая непривычное для себя пятое место с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (16:17).

На этот раз борьбы и азарта было много, эмоций тоже хоть отбавляй как и напряжения, а вот осмысленной и умной игры - почти нет.

Возвращение Артура Карашаускаса после длительной дисквалификации также прошло как-то незаметно, хоть он на 57-й минуте и ассистировал одному из многочисленных в нашем чемпионате нигерийцу Хогану Укпе (в нынешнем сезоне представительство Нигерии в "Вирслиге" самое большое - 18 игроков). Лишь на последних минутах встречи вышедший на замену у "желто-синих" Каспар Кокин исправил ситуацию для гостей - 1:1.

💪 Kurzemes derbijā gāja karsti! Skaisti vārtu guvumi un dramatisks neizšķirts starp @LiepajaFK un @fkventspils_. Noskaties vārtu guvumus!



⚽ Ukpa 57' (Lie)

⚽ Kokins 87' (Ven) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/6cndirhkCx — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 12, 2020

Ну и как фирменный знак такого дерби - красная карточка. Как же без нее! На этот раз, вот он редкий случай, никто из "Вентспилса" не был удален, в отличие от лиепайского парня Деле Израэла, которого главный арбитр матча Артис Кениньш выгнал с поля на 90-й минуте за две желтые карточки (в этом матче в общей сложности девять раз он предупреждал футболистов).

В принципе 1:1 - это разбитое корыто, возле которого, не зная что делать и как играть дальше, сидят и лиепайчане, и игроки "Вентспилса". Что-то не так пошло у курземцев, а время-то идет...