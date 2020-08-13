Футбол с Владимиром Ивановым: Перейти экватор: "Рига" и РФШ всем машут ручкой, в Курземе - разбитое корыто

Какое-то странное чувство - только-только по ощущениям стартовал чемпионат Латвии по футболу, а он уже перевалил за экватор. Из 27-ми туров "Вирслиги", которые должны уложиться до конца ноября, 14 - уже история. Весьма занимательная, кстати. Но главное в ней то, что нам, по большому счету, финал пока неизвестен. Что мы имеем после очередных матчей? "Рига" и РФШ ведут свою игру за "золото", словно не обращая внимание на остальных, серьезную заявку (спасибо Арокодаре!) на третье место подает "Валмиера" после победы в Слоке, курземским клубам в третьем круге придется зализывать раны.
"Рига" - безоговорочный лидер и армаду Олега Кононова пока никому не остановить. Серия из 12 побед подряд - это не просто недвусмысленный намек на третий титул подряд. Это демонстрация силы, уровня коллектива, мастерства его игроков и больших амбиций на фоне не самой квалифицированной массовки.
39 очков после 14 игр - это как знак качества той работы, которая в непростых и полных ограничений условиях была проделана в первой половине 2020 года.
И хотя виктория на выезде с "Даугавпилсом" покажется кому-то скромной - всего 1:0, надо понимать, что сейчас агрегат "Риги" работает в эконом-режиме. Действующий чемпион играет так, как этого требуют обстоятельства. Надо будет прибавить - прибавят, надо будет укрепить какую-то линию - обязательно укрепят в преддверии еврокубков и поездки в Тель-Авив. Пока что все последние приобретения рижан - в точку. Тому же португальцу Педру понадобилось какие-то 25 минут, чтобы открыть счет своим голам в чемпионате Латвии. Дебют этого полузащитника получился продуктивным.
🔥 @RigaFC_Official vienīgos vārtus Daugavpilī guva komandas debitants Pedrinho. Noskaties vārtu guvumu! #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/wK91QfGL7w— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 11, 2020
На выходе - очередные три очка, 13-я победа в сезоне и еще меньше вопросов о том, кто будет коронован в ноябре. А "Даугавпилсу" ничего другого не остается, как сожалеть об упущенных моментах, которые все же были у ворот Роберта Озолса, и прерванной серии из четырех беспроигрышных матчей.
Преследующая "Ригу" команда РФШ пока что терпит изо всех сил, пыжится, сжимая зубы, пытается не отстать. Правда, в отчетном туре оппонент был откровенно слабеньким. "Елгава" давно стала для фаворитов первенства дежурным поставщиком очков. Вот и на этот раз команда белоруса Олега Кубарева почти не сопротивлялась, уступив рижанам у себя дома с разгромным счетом.
"Елгава", между прочим, в этом сезоне терпит уже восьмое поражение, причем пять из них - с крупным счетом.
Команда в 14 матчах поразила ворота соперника лишь 11 раз и еще чуть-чуть - она ничем не будет отличаться от дебютанта высшей лиги "Тукумса". И это никакое не преувеличение! На этот раз все решилось уже в первые 38 минут, когда в составе РФШ отличились Артур Зюзин, Сантана и Янис Икауниекс. Точку в матче на 73-й минуте поставил Оффор - 4:0.
🔥 4:0 un droša @RFSDaily uzvara viesos pār @fkjelgava . Noskaties vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 12, 2020
⚽ Žjuzins 24'
⚽ Emerson 32'
⚽ Ikaunieks 38'
⚽ Offor 73'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/oe0MtMllol
У РФШ 34 очка - на пять меньше, чем у "Риги". Так что вся борьба, будем надеятся, еще впереди (держим в уме 17-й тур и дату 30 августа, когда на стадионе "Сконто" сойдутся "Рига" и РФШ).
"Елгава" вместе с "Лиепаей", пожалуй, два самых главных разочарования нынешнего сезона. Или, по крайней мере, первой части чемпионата-2020. Но никак не "Метта", которая пусть пока еще чаще проигрывает, чем побеждает, но ее молодой и задорный футбол не может не подкупать. На этот раз команда Андриса Рихертса со счетом 2:0 на стадионе "Даугава" обыграла "Тукумс", реализовав свои моменты во втором тайме.
Шестой мяч в сезоне, к примеру, забил Раймонд Кроллис, который пока что единственный, кто старается поддерживать марку латвийских футболистов в списке бомбардиров.
На его счету шесть забитых мячей и место в топ-10. При том, что в первой 20-ке этого списка - всего два игрока с латвийским паспортом. Когда такое было в последний раз ("Метта" делит шестое-седьмое места наряду с "Даугавпилсом"!).
🔥 Noskaties mača starp @FSMETTA un FK Tukums 2000/TSS vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 11, 2020
⚽ Gulbis 49'
⚽ Krollis 64'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/Lrf1A0FGaF
Центральная игра тура проходила в среду вечером на стадионе в Слоке, где "Спартак" и "Валмиера" выясняли - кто же более достоин на данный момент третьего места. По факту - "Валмиера", которая в гостях праздновала победу со счетом 3:2, продлив свою серию до трех побед.
Вновь, как это обычно случается в последних турах, у "Валмиеры" солировал Арокодаре. Ожидаемый концерт нигерийца в Юрмале состоялся и прошел на ура. Причем дубль 20-летний африканец оформил еще в первом тайме, вколотив два "гвоздя" головой. На перерыв команды уходили при счете 2:2 (в составе "Спартака" один из голов со штрафного провел серб Неманья Белакович, с девятью голами занимающий в списке бомбардиров второе место) и все решилось на 57-й минуте, уже во втором тайме после результативного "наказания" еще одного 20-летнего игрока гостей Даниила Скопенко.
Его гол - это грубейшая ошибка вратаря спартаковцев Дависа Ошса, который своим непродуманным выходом из ворот возомнил себя Мануэлем Нойером.
В итоге этот ляп стал роковым для команды Алексея Еременко - поражение со счетом 2:3. Эта победа позволяет команде Тамаза Пертии немного удалиться от юрмалчан и закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы (24 очка против 19-ти). А Арокодаре по-прежнему не остановить - в его активе уже 14 забитых мячей и все больше шансов, что вскоре он переберется в другой, более престижный чемпионат.
🔥 Noskaties mača starp @fkspartaks un @valmierafc vārtu guvumu video. Šajā spēlē uzvaru ar 3:2 guva valmierieši!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 12, 2020
⚽ Arokodare 11'; 42'
⚽ Belakovič 15'
⚽ Smith Medina 17'
⚽ Skopenko 57'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/SIerFZGejO
Ну и курземское дерби, которое, по идее, должно было стать украшением тура. Встречались два несчастья. Так хочется проиллюстрировать эту дуэль, в которой победитель так и не был выявлен (1:1).
На самом деле, такой счет никого не мог устроить - "Лиепая" все равно остается на предпоследнем, девятом месте, в 13 играх разжившись 12 баллами, а "Вентспилс" также пока что дрейфует в середине турнирной таблицы, с 17 очкми занимая непривычное для себя пятое место с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (16:17).
На этот раз борьбы и азарта было много, эмоций тоже хоть отбавляй как и напряжения, а вот осмысленной и умной игры - почти нет.
Возвращение Артура Карашаускаса после длительной дисквалификации также прошло как-то незаметно, хоть он на 57-й минуте и ассистировал одному из многочисленных в нашем чемпионате нигерийцу Хогану Укпе (в нынешнем сезоне представительство Нигерии в "Вирслиге" самое большое - 18 игроков). Лишь на последних минутах встречи вышедший на замену у "желто-синих" Каспар Кокин исправил ситуацию для гостей - 1:1.
💪 Kurzemes derbijā gāja karsti! Skaisti vārtu guvumi un dramatisks neizšķirts starp @LiepajaFK un @fkventspils_. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 12, 2020
⚽ Ukpa 57' (Lie)
⚽ Kokins 87' (Ven) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/6cndirhkCx
Ну и как фирменный знак такого дерби - красная карточка. Как же без нее! На этот раз, вот он редкий случай, никто из "Вентспилса" не был удален, в отличие от лиепайского парня Деле Израэла, которого главный арбитр матча Артис Кениньш выгнал с поля на 90-й минуте за две желтые карточки (в этом матче в общей сложности девять раз он предупреждал футболистов).
В принципе 1:1 - это разбитое корыто, возле которого, не зная что делать и как играть дальше, сидят и лиепайчане, и игроки "Вентспилса". Что-то не так пошло у курземцев, а время-то идет...
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