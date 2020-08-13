Видео ⟩ На побережье в Латвии появились медузы

Медузы отложили яйца и умерли. Теперь течением их выносит на берег.

Эти медузы встречаются практически во всех местах на побережье Балтийского моря. Во второй половине лета, а также ранней осенью, особенно в августе-сентябре, их можно обнаружить на побережье Рижского залива.

Жизненный цикл этих обитателей морских пучин составляет всего один год, и только один раз в жизни они размножаются, после чего погибают.

Именно полуживых или погибших медуз выкидывает на побережье. В появлении этих медуз на пляже нет ничего необычного.

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