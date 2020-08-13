"Никто не спрашивал": Ефремов ребенком был жертвой сексуального домогательства со стороны мужчины

Разговор с журналистами состоялся после премьеры сериала "Хватит!". Актер признался, что все произошло на съемках детского фильма. Тогда он никому об этом не сказал.

"Я спал ночью, ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, только позвонил маме, переселился", - вспомнил он.

Никита признался, что у него было тогда множество страхов. Он чувствовал себя виноватым, что к нему приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Ефремов-младший волновался, что о нем подумают.

"Не помню, сколько лет мне было, но даже если бы я был совершеннолетним, меня в тот момент никто не спрашивал, хочу я этого или нет", - сказал он.

Он старается себя не позволять впадать в состояние, в котором он жертва. Никита считает, что любой "страх растворяется на свету". Конечно, когда начинаешь об этом говорить, то страх не сразу исчезает, но сразу становится легко.

"Хватит!" - это документальный сериал, который посвящен различным проявлениям насилия над женщинами. Автором картины является журналистка Настя Красильникова. Авторы проекта хотели бы этими историями подтолкнуть мужчину и женщину к диалогу. Именно во время разговора они услышат друг друга и скажут то, о чем раньше молчали.