"Запой длится слишком долго": Иван Стебунов о Ефремове и причинах, почему оказался на месте ДТП

В тот роковой день они встретились, чтобы прочесть новую пьесу. Михаил Ефремов был пьян и Стебунов понимал, что актер не останавливается. Он пьет уже довольно давно. Тогда он решил позвонить врачу, чтобы тот поставил Михаилу Олеговичу капельницу.

"У меня было плохое предчувствие. Я предложил жене прокапать Михаила Олеговича, потому что запой длится слишком долго.

Я позвонил его доктору, наехал на него, спросив, почему он ничего не делает, видя, что Ефремов пьет", - сказал он Борису Корчевникову.

Когда Стебунов с женой пытались добраться до Ефремова то попали в пробку на Садовом кольце и увидели машину Михаила Олеговича.

"Я тогда понял, что уже все..." - признался Стебунов.

К слову, капельницы, по словам Ивана, не раз выручали Ефремова.

"Он не был алкоголиком... Мог пить день-два, потом его прокапывали, и все было хорошо", - сказал он.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

12 августа должно было пройти четвертое слушание по делу о ДТП на Садовом кольце, но Ефремов был госпитализирован прямо из зала суда. У актера случился инсульт. Пресненский суд Москвы на 18 августа отложил слушание из-за госпитализации актера.