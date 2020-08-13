Киев официально потребовал у Минска выдать 28 бойцов ЧВК "Вангер"

"Всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, было сообщено о подозрениях в участии в террористической организации.

Киевский суд применил к подозреваемым в качестве меры пресечения арест", - говорится в сообщении.

В ходе следствия было констатировано, что эти лица активно принимали участие в боях на Донбассе в составе ДНР И ЛНР.

Вопрос о выдаче лиц решат компетентные учреждения Беларуси, говорится в сообщении.

6 августа генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге Александру Конюку желание потребовать выдачи задержанных.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выдаст Украине задержанных в Беларуси бойцов "Вагнера", если Киев докажет из связь с преступлениями на Донбассе.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на информационный источник указало, что задержанные перед выборами в Беларуси три десятка российских граждан могут быть выданы России в ближайшее время.

"Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего рассмотрения дела в ближайшее время, возможно, до конца недели", - сказал источник.

Планируется, что задержанные покинут Минск по воздуху.

"Интерфакс" напоминает, что Россия настаивает на доставке задержанных в Беларуси обратно в Россию, так как вина задержанных не доказана.

Напомним, в Беларуси 29 июля были задержаны 33 гражданина России, обвиняемые в подготовке терактов.

Минск утверждает, что задержанные - боевики российской ЧВК "Вангер", которые готовили теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию перед ожидаемыми 9 августа выборами президента.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко в этом месяце указал, что задержанных, обвиняемых в соучастии в военных действиях в Украине, следует выдать России.

В свою очередь Кремль в пятницу сообщил, что президент России Владимир Путин призвал Лукашенко освободить задержанную в Беларуси группу россиян.