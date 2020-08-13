Давить на окружение. Евросоюз готовит новые санкции для Беларуси

С введением каких-то иных санкций Евросоюзу, по словам Стойческу, приходится быть осторожным.

"Я боюсь, что эти санкции не столько ударят по Лукашенко и его режиму, по правящей верхушке, сколько по стране и обычным гражданам, и это будет лить воду на российскую мельницу. Скажут: смотрите, Запад вам помочь не может, только отталкивает и даже наказывает, так что Россия - единственная, кто может вам помочь", - сказал Калев Стойческу Русской службе Би-би-си.

Репрессии против оппозиции перед выборами и жестокое подавление протестов после может привести к новым санкциям против Лукашенко и его окружения EPA

Один из ведущих британских экспертов по постсоветским странам, профессор Университетского колледжа Лондона и эксперт Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсон еще в июле рассуждал в статье о белорусских выборах, что в отношениях Запада с Лукашенко сложилась деликатная ситуация.

"С 2016 года западные страны старались укрепить связи с Беларусью и рычаги влияния на нее, - писал Уилсон. - С 2014 года, после того, как на Украине разразилась война, они подчеркивали свою поддержку независимости Белоруссии. Учитывая, что эти инициативы находятся пока на самых ранних стадиях реализации, санкции, несомненно, сделают Беларусь более изолированной, экономически слабой и более уязвимой перед российским влиянием".

По мнению эксперта, странам Запада будет сложно одновременно и занимать принципиальную позицию по правам человека, и поддерживать суверенитет Беларуси.

Давление на элиты

Многие скептики говорят, что годы санкций - европейских и американских - не смогли изменить отношение Лукашенко к гражданским и политическим свободам, что показывают и нынешние репрессии в отношении оппозиции.

Бывший посол Британии в Белоруссии Найджел Гулд-Дэйвис не согласен, что санкции совсем никак не действовали.

"Было довольно ясно видно, что Лукашенко все-таки предпочел бы, чтобы санкций не было. Хотя они никогда не были серьезным ограничителем, когда он решал, что главное для него - восстановить контроль и устранить угрозы для его власти", - рассуждает Гулд-Дэйвис.

Кроме того, в любой системе власти, даже самой авторитарной, лидер не может принимать решения, не учитывая мнение своего окружения, - напоминает Гулд-Дэвис.

"Вокруг него - элиты, которые не хотят попадать под санкции. Поэтому надо пытаться понять, как происходит процесс принятия решений в окружении Лукашенко. Это непросто, система очень закрытая. Но это нужно понять и учитывать в конфигурации санкций", - считает эксперт.