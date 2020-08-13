За сутки выявлено четыре новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2071 тест на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один заболевший вернулся из-за границы, с тремя остальными SPKC контактирует, чтобы установить источник заражения.
Всего в Латвии с начала эпидемии сделано 220 827 тестов на Covid-19, заболели 1307 человек, 1078 выздоровели, 32 умерли.
За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся трое инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.
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