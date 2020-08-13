За сутки выявлено четыре новых случая Covid-19

Один заболевший вернулся из-за границы, с тремя остальными SPKC контактирует, чтобы установить источник заражения.

Всего в Латвии с начала эпидемии сделано 220 827 тестов на Covid-19, заболели 1307 человек, 1078 выздоровели, 32 умерли.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся трое инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.