За сутки в авариях пострадали 26 человек, семь из них - велосипедисты

В Рижском регионе в авариях пострадали 15 человек, в том числе шесть велосипедистов.

За сутки зарегистрировано 140 аварий, в том числе 23 с пострадавшими.

За нарушения правил дорожного движения оформлено 378 протоколов, в том числе 148 за превышение скорости, семь за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения и пять за агрессивное вождение.