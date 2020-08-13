Чт, 13.08.2020
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За сутки в авариях пострадали 26 человек, семь из них - велосипедисты

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ФОТО: Valsts policija

В среду в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 26 человек, в том числе два пешехода и семь велосипедистов, сообщает Госполиция.

В Рижском регионе в авариях пострадали 15 человек, в том числе шесть велосипедистов.

За сутки зарегистрировано 140 аварий, в том числе 23 с пострадавшими.

За нарушения правил дорожного движения оформлено 378 протоколов, в том числе 148 за превышение скорости, семь за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения и пять за агрессивное вождение.

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