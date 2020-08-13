Выстрелы, обнаженные девушки и бандиты. В Юрмале не могут выселить арендатора, который не платит аренду

Менее года назад собственница недвижимости в Юрмале стоимостью около миллиона евро арендовала мужчине большую территорию с особняком и гостевым домом.

Хозяйка и ее представительница полагают, что мужчина намеренно нашел недвижимость, в которой можно остаться, воспользовавшись лазейками в законодательстве. Территория собственности и постройки были повреждены и заброшены менее чем за год, а также исчезла бытовая техника из особняка, что подтверждается актом приема-передачи, подготовленным при сдаче в аренду. Наглый арендатор не стесняется сдавать имущество в субаренду, что также противоречит договору аренды.

Милана говорит, что несколько лет назад хозяйка дома купила недвижимость более чем за миллион евро. Поскольку она живет за пределами Латвии, она давно сдает в аренду ценное имущество в Юрмале. До этого она сотрудничала с несколькими краткосрочными арендаторами. 1 сентября прошлого года собственница подписала двухлетний контракт с арендатором Харальдом. Милана говорит, что после внесения залога и арендной платы за первый месяц он больше ничего не заплатил.

"1 сентября будет год. Все это время он не платил ни за квартплату, ни за коммунальные услуги. За долги в доме уже отключили газ, воду, электричество, и мусор уже не вывозят", - сообщает передаче Милана.

Представительница хозяйки также сообщает, что после того, как SIA Jūrmalas ūdens отключила водоснабжение из-за долгов, арендатор произвольно восстановил его, сломав пломбы. Самодеятельность также обнаружила компания водоснабжения.

"За то, что он не выполняет ни один пункт договора аренды, мы в одностороннем порядке расторгли договор с ним, но мы не можем юридически выгнать этого человека, пока не будет вынесено решение суда о выселении.

Все это очень долгий процесс. Мы подсчитали, что это может занять два года", - сказала передаче Милана.

Ситуация дошла до абсурда: попасть на территорию можно только тогда, когда арендатора нет дома. Этой возможностью недавно воспользовались доверенные лица собственницы, когда пытались, защищая территорию, не пустить на нее арендатора.

В свою очередь, арендатор, как записано на видео, угрожал доверенным лицам хозяйки и вызвал полицию, которая заявила, что арендодатель не имеет права выселить арендатора, пока это не разрешит суд. Сотрудники правоохранительных органов помогли арендатору вернуться на территорию.

Милана обеспокоена нынешним состоянием собственности и тем, насколько плачевно она будет запущена в будущем. Милана говорит, что зимой в доме не было отопления, потому что его отключили из-за долгов за коммунальные услуги.

Представительницу хозяйки также озадачивает образ жизни арендатора, который сильно раздражает соседей.

"Здесь были выстрелы, гостили обнаженные девушки, были и всякие бандитские выходки. Что здесь будет дальше - остается только надеяться, что дом как таковой останется на месте. Это уже "бездомный" дом! Менее чем за год в полицию звонили примерно 23 раза и сообщали том, что здесь происходит", - сообщает Милана.

Хозяйка и ее представительница также удивлены тем фактом, что Харальд незаконно сдает в аренду чужую недвижимость на Booking.com, требуя до 300 евро за ночь, в зависимости от сезона и дня.

"Этот человек нам ничего не платит, но сам зарабатывает много денег на собственности!" - Милана не скрывает возмущения.

Госполиция информирует, что было возбуждено несколько административных дел, а в трех случаях возбуждены уголовные дела против конкретной собственности и того, что там происходит, а также против арендатора.

"Обращаем внимание на то, что полиция не выселяет арендатора из недвижимости. В законе есть определенный порядок выселения арендатора из собственности.

В случае вызова полиции сотрудники обязаны обеспечивать только общественный порядок, а также восстановление (реституцию) прав арендатора, если права арендатора были нарушены. В настоящее время, оценивая информацию, имеющуюся в распоряжении Юрмальского участка, в данном случае имеется гражданский спор, который необходимо разрешить в суде", - указывают передаче представители Госполиции.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu