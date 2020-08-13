Журнал Ir: Рига - цитадель коррупции

Большинство этих уголовных дел - небольшие по сравнению с процессами Rīgas satiksme, Rīgas karte и Рижского бюро по развитию туризма.

До суда дошло 17 уголовных процессов, по пяти судопроизводство закончено, и вступили в силу наказания - в основном условные, в одном случае присуждено 70 часов принудительных работ.

Шесть уголовных процессов прекращены из-за нехватки доказательств, по трем активно продолжается расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а одно дело надолго застряло в прокуратуре.

О коррупции в Rīgas satiksme ведутся два уголовных процесса. Можно сказать, что именно последний скандал вокруг транспортного предприятия в 2018 году расшатал казавшуюся очень стабильной "вертикаль власти" в Рижской думе, заставив ее лидеров Нила Ушакова и Андриса Америкса покинуть теплые кресла в думе и баллотироваться в Европарламент.