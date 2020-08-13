Чт, 13.08.2020
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Экс-игрок "Динамо" продолжит карьеру во Франции

Оскар Батня

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Бывший нападающий рижского "Динамо" Оскар Батня продолжит карьеру во Франции.

Латвийский хоккеист подписал контракт с командой "Англет Хормади", которая выступает в чемпионате Франции.

Оскар Батня предыдущие три сезона провёл в Континентальной хоккеной лиге (КХЛ), представляя цвета рижского "Динамо". В минувшем сезоне Батня принял участие в 51 матче регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и сделал три передачи.

Всего в КХЛ на счету Батни 14 (4+10) очков в 122 матчах.

В 2019 году нападающий дебютировал на чемпионате мира в составе сборной Латвии, но в семи матчах так и не смог набрать очков.

Клуб "Англет Хормади" в прошлом сезоне занял девятое место среди одинадцати команд чемпионата Франции, не сумев пробиться в плей-офф.

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