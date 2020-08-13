Экс-игрок "Динамо" продолжит карьеру во Франции

Латвийский хоккеист подписал контракт с командой "Англет Хормади", которая выступает в чемпионате Франции.

Оскар Батня предыдущие три сезона провёл в Континентальной хоккеной лиге (КХЛ), представляя цвета рижского "Динамо". В минувшем сезоне Батня принял участие в 51 матче регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и сделал три передачи.

Всего в КХЛ на счету Батни 14 (4+10) очков в 122 матчах.

В 2019 году нападающий дебютировал на чемпионате мира в составе сборной Латвии, но в семи матчах так и не смог набрать очков.

Клуб "Англет Хормади" в прошлом сезоне занял девятое место среди одинадцати команд чемпионата Франции, не сумев пробиться в плей-офф.