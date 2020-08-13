Подробности истории с компанией молодых людей в Вецмилгрависе: парень сел за руль под наркотиками

Это был случай, когда водитель Mercedes-Benz, который ему не принадлежал, вызвал несколько столкновений в Вецмилгрависе и скрылся, пока его подруга показывала это все в прямом эфире в интернете.

Ролик, богатый нецензурными выражениями, привлек огромное внимание после прямого эфира, когда ролик попал в другие социальные сети, а также во внимание СМИ. Передача Degpunktā выяснила, что

молодой водитель Mercedes-Benz уже привлекал внимание полицейского накануне вечером, к тому же он не только побывал за решеткой патрульной машины, но и был доставлен в центр экспертиз для определения наркотического опьянения.

Поскольку результаты обследования доступны только через несколько дней, молодого человека отпустили после посещения полицейского участка. Он даже не подумал поехать домой, а через некоторое время уже сидел за рулем чужой машины.

На следующее утро в Зиемельском участке Госполиции было получено заявление от автовладельца. Он указал, что накануне отдыхал с компанией молодежи, после чего машина попала в их руки.

Начальник криминальной полиции Зиемельского участка Норберт Трепша, сообщает передаче, что молодые люди вместе с автовладельцем, неком инвалидом, употребляли спиртные напитки, после чего компания предложила отвезти его домой; автовладельца также уговорили оставить ключи от машины молодым людям, чтобы у него не появилось желание сесть за руль в нетрезвом виде.

Молодые люди использовали полученный нечестным путем автомобиль для развлечения до следующего утра, когда пьяный водитель стал причиной нескольких аварий в Вецмилгрависе. По словам Трепши, молодой человек, у которого нет даже водительских прав, находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.