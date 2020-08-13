В Минске женщины снова выстраиваются в "цепи солидарности"

В районе станции метро "Академия наук" выстроились девушки с цветами, к ним присоединились медики 1-й городской больницы.

На другой стороне Проспекта независимости у кинотеатра "Октябрь" также выстроились в цепочку девушки с цветами, сообщает "Интерфакс-Запад".

Такие же акции проходят и в других районах Минска.

Первая "цепь солидарности" выстроилась в Минске в районе Комаровского рынка.

В этой акции приняли участие более 200 женщин, которые были одеты в белую одежду и пришли с цветами. После этого такие же цепочки солидарности стали появляться в других районах Минска и городах Беларуси.

Напомним, в Беларуси три ночи подряд происходили столкновения протестующих со службами безопасности и задержания людей. Силовики использовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. От насилия полиции пострадали и журналисты, по крайней мере один человек погиб.

Протесты в Беларуси начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.