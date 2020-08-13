Протесты в Беларуси: в среду были задержаны 700 человек

В среду, 12 августа, в четвертый день протестов в Беларуси были задержаны 700 человек, сообщило МВД страны.
В сообщении министерства говорится, что "за участие в незаконных массовых мероприятиях задержаны примерно 700 человек.
Таким образом, всего с начала протестов, то есть с вечера воскресенья, задержаны более 6700 человек.
В первую ночь было задержано наибольшее число людей - более трех тысяч.
Протесты в Белоруссии начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти Белоруссии в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.
Протесты в Минске в ночь на четверг закончились без острых столкновений, характерных для первых трех ночей после выборов.
В больницах лечатся более 250 пострадавших, два человек погибли.
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