Протесты в Беларуси: в среду были задержаны 700 человек

В сообщении министерства говорится, что "за участие в незаконных массовых мероприятиях задержаны примерно 700 человек.

Таким образом, всего с начала протестов, то есть с вечера воскресенья, задержаны более 6700 человек.

В первую ночь было задержано наибольшее число людей - более трех тысяч.

Протесты в Белоруссии начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти Белоруссии в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.

Протесты в Минске в ночь на четверг закончились без острых столкновений, характерных для первых трех ночей после выборов.

В больницах лечатся более 250 пострадавших, два человек погибли.