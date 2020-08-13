Чт, 13.08.2020
Правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии

МИД Эстонии: в Беларуси задержан эстонский гражданин

ФОТО: AFP/SCANPIX

К Министерству иностранных дел Эстонии обратились родственники находящегося в эти дни в Беларуси эстонского гражданина, которые утверждают, что белорусские власти задержали их близкого. Об этом в четверг на пресс-конференции правительства сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Посольство Эстонии в Белоруссии представило властям страны ноту, и мы занимаемся выяснением этих обстоятельств", - сказал Рейнсалу.

По его словам, нынешняя ситуация в Белоруссии требует от стран Европейского союза, всего западного сообщества быстрой и решительной реакции, направленной на то, чтобы потребовать от властей Белоруссии прекращения насилия в отношении мирных протестующих, а также незамедлительного освобождения тысяч людей, задержанных по политическим мотивам.

Общественность должна призвать белорусские власти к ведению политического диалога, подчеркнул Рейнсалу.

Напомним, в среду, 12 августа, в четвертый день протестов в Беларуси были задержаны 700 человек, сообщило МВД страны.

Таким образом, всего с начала протестов, то есть с вечера воскресенья, задержаны более 6700 человек.

В первую ночь было задержано наибольшее число людей - более трех тысяч.

Протесты в Белоруссии начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти Белоруссии в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.

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