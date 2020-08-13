Чт, 13.08.2020
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Гобземс планирует учредить новую партию в конце ноября

Алдис Гобземс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Исключенный из партии KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс обещает учредить новую партию 22 ноября, о чем он сообщил в социальной сети Facebook.

В настоящее время получено примерно 300 заявлений от людей, заинтересованных вступить в новую партию.

Ранее политик рассказал, что в его команду вошли как пожилые, очень опытные люди, так и предприниматели и технический персонал, который помогает с коммуникацией.

Гозбемс намерен "завоевать" 14-й Сейм, получить возможность сформировать правительство и не сомневается в успехе.

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