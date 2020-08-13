Чт, 13.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь

Видео ⟩ Пес принес мячик, чтобы поиграть, но наткнулся на необъяснимое бездушие

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com/WFlore

Спаниель Честер обожает бегать за мячиком и приносить его обратно. Он, кажется, готов делать это бесконечно, а потому даже на улице нередко пристает к прохожим, призывая их присоединиться к его игре, пишет thedodo.com.

Как сообщает издание, чаще всего люди не против подыграть озорному псу, но несколько недель назад Честер наткнулся на совсем бездушного незнакомца, который напрочь отказался с ним играть.

Это произошло, когда собака с хозяевами гуляла в районе одной из английских гаваней, которая является туристической достопримечательностью и представляет собой комплекс памятников. Один из них - статуя сидящего рыбака Джека, с которой Честер и решил поиграть.

Понятное дело, что, сколько пес ни подкатывал мячик к ногам незнакомца, тот продолжал сидеть неподвижно и даже не взглянул в его сторону.

Честер не сдавался и продолжал свои попытки, но результата так и не добился. А с какой надеждой он смотрел на незнакомца! Этот забавный момент удалось снять на видео:

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