Видео ⟩ Пес принес мячик, чтобы поиграть, но наткнулся на необъяснимое бездушие

Как сообщает издание, чаще всего люди не против подыграть озорному псу, но несколько недель назад Честер наткнулся на совсем бездушного незнакомца, который напрочь отказался с ним играть.

Это произошло, когда собака с хозяевами гуляла в районе одной из английских гаваней, которая является туристической достопримечательностью и представляет собой комплекс памятников. Один из них - статуя сидящего рыбака Джека, с которой Честер и решил поиграть.

Понятное дело, что, сколько пес ни подкатывал мячик к ногам незнакомца, тот продолжал сидеть неподвижно и даже не взглянул в его сторону.

Честер не сдавался и продолжал свои попытки, но результата так и не добился. А с какой надеждой он смотрел на незнакомца! Этот забавный момент удалось снять на видео: