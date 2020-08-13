Рабочие БелАЗа маршем прошли по заводу, требуя честных выборов

В городе Жодино сотрудники "Белорусского автомобильного завода" прошли маршем по территории, скандируя при этом "Уходи!". Видео опубликовал оппозиционный Telegram-канал Nexta, пишет "Медуза".
В полдень работники БелАЗа вышли к проходной, где потребовали встречи с начальством и честных выборов.
"Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", - цитирует Tut.by одного из рабочих.
БелАЗ забастовал! (Видео не мое)— Tatiana Ipatova (@tvipa) August 13, 2020
Белаз скандирует: "УХОДИ!" pic.twitter.com/yX686LGlsl
Ранее оппозиционные Telegram-каналы неоднократно сообщали об объявленной сотрудниками БелАЗ забастовке, однако представители завода на это ответили, что это не забастовка, а встреча с трудовым коллективом.
😱Сотрудники БЕЛАЗ в Жодино отказываются работать pic.twitter.com/sCpxTnChoT— Simbiblis (@Simbiblis) August 13, 2020
При этом рабочие призвали объявить забастовку по всей стране. Звучали также призывы к действующей власти уйти в отставку, а также освободить политзаключенных.
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