Рабочие БелАЗа маршем прошли по заводу, требуя честных выборов

В полдень работники БелАЗа вышли к проходной, где потребовали встречи с начальством и честных выборов.

"Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", - цитирует Tut.by одного из рабочих.

БелАЗ забастовал! (Видео не мое)

Белаз скандирует: "УХОДИ!" pic.twitter.com/yX686LGlsl — Tatiana Ipatova (@tvipa) August 13, 2020

Ранее оппозиционные Telegram-каналы неоднократно сообщали об объявленной сотрудниками БелАЗ забастовке, однако представители завода на это ответили, что это не забастовка, а встреча с трудовым коллективом.

😱Сотрудники БЕЛАЗ в Жодино отказываются работать pic.twitter.com/sCpxTnChoT — Simbiblis (@Simbiblis) August 13, 2020

При этом рабочие призвали объявить забастовку по всей стране. Звучали также призывы к действующей власти уйти в отставку, а также освободить политзаключенных.