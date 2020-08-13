Чт, 13.08.2020
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Рабочие БелАЗа маршем прошли по заводу, требуя честных выборов

Завод БелАЗ

ФОТО: Reuters/ScanPix

В городе Жодино сотрудники "Белорусского автомобильного завода" прошли маршем по территории, скандируя при этом "Уходи!". Видео опубликовал оппозиционный Telegram-канал Nexta, пишет "Медуза".

В полдень работники БелАЗа вышли к проходной, где потребовали встречи с начальством и честных выборов.

"Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", - цитирует Tut.by одного из рабочих.

Ранее оппозиционные Telegram-каналы неоднократно сообщали об объявленной сотрудниками БелАЗ забастовке, однако представители завода на это ответили, что это не забастовка, а встреча с трудовым коллективом.

При этом рабочие призвали объявить забастовку по всей стране. Звучали также призывы к действующей власти уйти в отставку, а также освободить политзаключенных.

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