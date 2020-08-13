Latvijas valsts ceļi на выделенные дополнительно 75 млн евро реализует 84 проекта

Он подчеркнул, что предприятие полностью освоит эти 75 млн евро.

Лаздовскис отметил также, что в конкурсах на ремонт дорог участвуют все больше предприятий, поэтому предлагаемые цены ниже, что позволяет увеличить количество ремонтируемых объектов.

75 млн евро, которые правительство дополнительно выделило 28 апреля, будут использованы для обновления покрытия главных государственных и региональных автодорог, а также для проектов, связанных с безопасностью движения.