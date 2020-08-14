Тэй Кларк - роскошная австралийка, которая мечтает об Олимпиаде

Так уж вышло, что Кларк больше знаменита своей внешностью, чем результатами. Это довольно частое явление среди красивых спортсменок, которым приходится доказывать, что они не только симпатичные девушки, но и профессионалы своего дела.

Тэй Кларк специализируется в тройном прыжке и прыжке в длину . В 16 лет она выиграла серебро на юношеских Олимпийских играх, но заговорили о ней после того, как издание Busted Coverage включило её в список самых красивых спортсменок мира, поставив её на первое место вместе с Алисой Шмидт из Германии.

22-летняя спортсменка мечтала поехать на Олимпидау-2020, но коронавирус вмешался в планы Кларк. Теперь придётся ждать как минимум год, чтобы понаблюдать за выступлениями австралийки в Токио.

Отметим, что Тэй Кларк имеет собственный бренд, мечтает создать фонд поддержки молодых спортсменов, а на Instagram красавицы подписаны 73 тысячи человек.