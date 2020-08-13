Covid-19 впервые констатирован в Ницском крае; всего он зарегистрирован в 40 самоуправлениях

В обоих краях заболело по одном человеку.

Еще два случая инфицирования за прошедшие сутки зарегистрированы в Юрмале, где число заболевших Covid-19 выросло до шести человек. Один случай заражения констатирован и в Риге, где общее число пациентов с Covid-19 выросло до 85.

Двое новых зараженных - в возрастной группе от 30 до 39 лет, а еще двое - в группе от 50 до 59 лет.

Таким образом, всего Covid-19 констатирован сейчас в 40 самоуправлениях Латвии.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделан 2071 тест на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один заболевший вернулся из-за границы, с тремя остальными SPKC контактирует, чтобы установить источник заражения.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 220 827 тестов на Covid-19, выявлено 1307 инфицированных. 1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся три инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.