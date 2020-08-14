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Приобретение домашнего животного - это всегда волнующий и эмоциональный процесс. На всевозможных информационных ресурсах то и дело встречаются объявления о продаже породистых щенков и котят, красивые фотографии которых служат мощным магнитом для принятия решения о покупке.

Однако за милыми фотографиями животных нередко скрываются недобросовестные заводчики или незарегистрированные питомники, и такая покупка щенка или котенка может обернуться настоящим испытанием для будущего хозяина.

Чтобы избежать такой ситуации, крупнейшая сеть зоомагазинов Dino Zoo в сотрудничестве с кинологическими и фелинологическими организациями создала платформу для объявлений о продаже животных от сертифицированных заводчиков и зарегистрированных питомников. На данный момент эта платформа является одним из наиболее достоверных источников легальной торговли породистыми домашними животными.

Почему важно покупать домашних животных у зарегистрированного заводчика

Официальными питомниками в Латвии считаются те питомники и заводчики, которые добросовестно занимаются разведением животных, соблюдая правила Кабинета министров Nr.266, где прописаны все требования правильного разведения и содержания породистых животных.

Это важно, так как зарегистрированные питомники несут полную ответственность за своих подопечных, контролируя каждый помет, отслеживая состояние здоровья малышей и их родителей, а также изучая особенности конкретной породы.

ФОТО: unsplash.com

В чем же преимущества приобретения щенка или котенка из официальных питомников:

Исключение генетических заболеваний . Перед спариванием оба родителя будущего щенка или котенка проходят проверки здоровья, дабы избежать риска генетических заболеваний у будущего питомца.

. Перед спариванием оба родителя будущего щенка или котенка проходят проверки здоровья, дабы избежать риска генетических заболеваний у будущего питомца. Обширные сведения о происхождении. Официальные питомники владеют всей информацией о родителях и прародителях животного, что в большей степени позволяет предсказать характер и поведение питомца еще до его рождения.

Официальные питомники владеют всей информацией о родителях и прародителях животного, что в большей степени позволяет предсказать характер и поведение питомца еще до его рождения. Участие в выставках. Только зарегистрированное животное имеет право принимать участие в различных выставках и получать награды и титулы.

Только зарегистрированное животное имеет право принимать участие в различных выставках и получать награды и титулы. Продолжение рода. Дальнейшее разведение конкретной породы также обусловлено официальной родословной питомца.

Дальнейшее разведение конкретной породы также обусловлено официальной родословной питомца. Осведомленность об особенностях породы. Официальный заводчик не только проинформирует покупателя о всех вопросах, касающихся конкретной породы, но и всегда поможет советом в дальнейшей жизни питомца.

Разведение и воспитание животных в сертифицированных питомниках производится на высоком уровне, на первый план выдвигая здоровье, хорошее самочувствие и особенности характера четвероногого малыша. Люди, работающие в таких питомниках, обычно очень преданы своему делу и бесконечно любят своих подопечных.

ФОТО: unsplash.com

Приобретение животных из нелегальных питомников: стоит ли рисковать?

Как правило, подпольные и нелегальные заводчики всегда предлагают породистое животное по более низкой стоимости, чем у официальных представителей. Порой нелегалы идут дальше и подделывают родословную и документы о родителях питомца, наглым образом обманывая неопытного покупателя.

Чем же чревата покупка домашнего любимца из незарегистрированного питомника:

Плохие условия содержания. В большинстве случаев нелегальные заводчики не утруждают себя полноценной заботой о питомце, и он, скорее всего, не получает правильного питания и необходимого ухода, не говоря уже о развитии и воспитании.

В большинстве случаев нелегальные заводчики не утруждают себя полноценной заботой о питомце, и он, скорее всего, не получает правильного питания и необходимого ухода, не говоря уже о развитии и воспитании. Неизвестное происхождение. На самом деле существует очень серьезный риск купить животное с генетическими или приобретенными проблемами здоровья, так как обычно родителями таких питомцев становятся больные животные из тех же самых или других нелегальных питомников, даже если они представлены покупателю как породистые.

На самом деле существует очень серьезный риск купить животное с генетическими или приобретенными проблемами здоровья, так как обычно родителями таких питомцев становятся больные животные из тех же самых или других нелегальных питомников, даже если они представлены покупателю как породистые. Характер, не соответствующий породе. Когда нет ясности о происхождении и родословной питомца, в его роду может оказаться кто-угодно.Часто нечестные заводчики, экономя средства, спаривают нечистокровные или смешанные породы животных, в результате чего отпрыски такого союза могут внешне быть похожи на родителей, однако иметь множество особенностей характера, не соответствующих данной породе.Такие несоответствия могут быть опасны и негативно сказываться как на жизни самого питомца, так и его хозяина.

Когда нет ясности о происхождении и родословной питомца, в его роду может оказаться кто-угодно.Часто нечестные заводчики, экономя средства, спаривают нечистокровные или смешанные породы животных, в результате чего отпрыски такого союза могут внешне быть похожи на родителей, однако иметь множество особенностей характера, не соответствующих данной породе.Такие несоответствия могут быть опасны и негативно сказываться как на жизни самого питомца, так и его хозяина. Незапланированные расходы. Заплатив за животное цену ниже официальной, радость чаще всего оказывается короткой, ведь уже на ранних стадиях роста у животного начинают выявляться различные проблемы со здоровьем, таким образом требуя от хозяина баснословных расходов на ветеринарию.

К тому же необходимо помнить, что незаконное разведение породистых домашних животных карается законом, поэтому, приобретая питомца от таких заводчиков, покупатель способствует развитию нелегального бизнеса и поощряет недопустимое отношение к животным.

Раздел объявлений Dino Zoo - достоверная информация о продаже породистых домашних любимцев

Чтобы побыстрее продать щенков или котят, недобросовестные заводчики используют популярные порталы объявлений, где никто не проверяет легальность таких публикаций. Сотрудничая с Латвийской кинологической федерацией и Латвийской фелинологической ассоциацией, Dino Zoo в разделе объявлений на своей домашней странице предлагает покупателям объявления именно от официальных и надежных питомников и заводчиков. Покупатель может быть полностью уверен как в родословной питомца, так и в правильном уходе за ним.

Необходимо отметить, что Dino Zoo также поддерживает и приюты для бездомных животных, активно призывая людей адаптировать собак или котов. Однако стоит задуматься, что одной из причин большого количества брошенных домашних питомцев является именно неконтролируемое их разведение, когда покупатель получает не то, что хотел, а заводчик не несет никакой ответственности за нелегально проданное животное.