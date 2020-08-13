Беларусь в полушаге от украинского сценария? Мнение жителя Минска

Калитеня отмечает, что все тюрьмы переполнены, заключенные находятся в очень плохих жилищных условиях и, что в камерах на 10 человек содержится около 50. Им не предоставляют ни питания, ни медицинской помощи.

Единственное, что дают - это вода, и полиция регулярно выбирает около пяти человек, чтобы их раздеть и избить без причины.

Выбирают больше мужчин. Правоохранительные органы относятся к женщинам более снисходительно. Лукашенко привлек армию к подавлению протестов, и были созданы отряды солдат, которыми командует полиция. Это потому, что у солдат нет опыта в решении таких, больше гражданских проблем. Им нужен кто-то более осведомленный в таких вопросах.

Видео: Протесты в Беларуси

Важно то, что только вчера в Беларуси снова начали пользоваться Интернетом, и долгое время людям нужно было использовать свое воображение, чтобы придумывать способы обойти правительственный запрет. Очень полезными оказались VPN и другие методы, которые можно было использовать, чтобы с помощью видео рассказать миру о столкновениях с режимом Лукашенко.

Что касается развития протестов, Калитене совершенно непонятно, продолжатся они или, наоборот, прекратятся. Пока что наиболее активные протестующие (молодые люди) были арестованы, но их родители, которые сейчас недовольны тем, что их дети находятся за решеткой, потенциально могут выйти на улицы. Стратегия протестующих и правительства также меняются каждый день. Например, вчера были демонстрации, в которых участвовали только женщины в белых одеждах. Днем они взялись за руки и образовали живую цепь посреди улицы. Акция протеста в дневное время была связана с тем, что подчиненные Лукашенко спецподразделения отдыхали дома и, соответственно, демонстрантов не удалось разогнать. Что касается правительства, то из Москвы прибыл ряд полицейских консультантов с опытом работы в Чечне.

Таким образом, не исключено, что Лукашенко против демонстрантов также использует ресурсы, предоставленные Россией.

ФОТО: DIMITAR DILKOFF / AFP

Во всяком случае, он считает, что ничего подобного не было в истории Беларуси и что люди готовы сопротивляться, пока не будут достигнуты положительные изменения. По словам Калитеня, сегодня в Беларуси достойная жизнь невозможна. Кроме того, люди уже заплатили слишком большую цену, чтобы сдаться. Напряженность в стране будет продолжаться, и вопрос только в том, кто сломается первым - Лукашенко или народ Беларуси?

Калитеня участвует во всех событиях уличной политики Беларуси с 1999 года, и он никогда не видел людей такими злыми, как сейчас.

Мужчину также спросили о готовности белорусов взять в руки оружие и направить его против правоохранительных органов, подчиненных Лукашенко. По его словам, в этом случае ситуация может выйти из-под контроля и очень большой вопрос - кто сделает первый выстрел? Также возникает вопрос, встанет ли армия на сторону белорусского народа или Лукашенко. В любом случае, начать стрелять из боеприпасов означало бы превратить Беларусь в Киев или Сербию в начале 1990-х годов. Пока Беларусь всего в полшаге от такого сценария.

Галерея: Протесты в Беларуси - день четвертый