В Даугавпилсе пьяный водитель существенно превысил скорость, а затем попытался дать взятку

В среду, 12 августа, в Даугавпилсе за превышение скорости был задержан пьяный водитель, который также попытался дать взятку сотрудникам полиции. Об этом агентству LETA сообщила представитель Госполиции Ласма Курсите.
Сотрудники полиции, проводя патрулирование, зафиксировали автомобиль BMW, который мчался со скоростью 116 км в час в месте, где разрешено 50 км в час. Транспортное средство было остановлено, а во время проверки документов у сотрудников полиции появились подозрения в том, что мужчина за рулем пьян.
Во время проверки концентрации алкоголя в крови выяснилось, что водитель пьян. В его крови было констатировано 1,8 промилле.
Чтобы избежать ответственности, мужчина 1989 года рождения попытался дать взятку сотрудникам полиции. Сначала он предлагал 300 евро, затем - 500.
Курсите напоминает, что дача взятки карается законом, и за данное нарушение может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
Полиция призывает водителей не быть опрометчивыми и соблюдать все правила дорожного движения.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!