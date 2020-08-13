В Даугавпилсе пьяный водитель существенно превысил скорость, а затем попытался дать взятку

Сотрудники полиции, проводя патрулирование, зафиксировали автомобиль BMW, который мчался со скоростью 116 км в час в месте, где разрешено 50 км в час. Транспортное средство было остановлено, а во время проверки документов у сотрудников полиции появились подозрения в том, что мужчина за рулем пьян.

Во время проверки концентрации алкоголя в крови выяснилось, что водитель пьян. В его крови было констатировано 1,8 промилле.

Чтобы избежать ответственности, мужчина 1989 года рождения попытался дать взятку сотрудникам полиции. Сначала он предлагал 300 евро, затем - 500.

Курсите напоминает, что дача взятки карается законом, и за данное нарушение может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Полиция призывает водителей не быть опрометчивыми и соблюдать все правила дорожного движения.