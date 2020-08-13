Стало известно имя погибшего во время протестов в Минске

13 августа прошло опознание тела погибшего. МВД Белоруссии не раскрыло его имени, но в милиции сказали, что это 34-летний минчанин, который ранее был судим.

Согласно утверждению МВД, около метро "Пушкинская"он пытался кинуть взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов, но оно сработало у него в руке. Согласно второй версии, он погиб при взрыве светошумовой гранаты.

Супруга Тарайковского не верит в версию о самодельном взрывном устройстве:

"У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. Он ничего не мог сделать".

Супруга подтвердила, что погибший был судим. Причина: он вступился за свою мать, когда ее избил сосед. Тарайковский провел в тюрьме семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.