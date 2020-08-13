Видео ⟩ В Минске омоновцы с резиновыми дубинками задержали эстонца

На видеозаписи видно, как спецподразделения милиции, вооруженные резиновыми дубинками, врываются в здание и вскоре грубо выводят двух молодых людей.

"Белорусские власти задержали гражданина Эстонии, МИД направил ноту в Посольство Беларуси", - сказал Рейнсалу.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что среди задержанных в Минске может находиться эстонский гражданин. Речь идет о неком Эдгаре Башмакове. По словам его брата Павла, у семьи есть информация о том, что его держат в тюрьме в Жодино. "Больше пока что ничего не известно. Я лично не обращался в консульство, но знаю что родня обращалась", - сказал он Rus.Postimees.

Утверждается, что его жена Алена обратилась в заграничное представительство.

В городе Жодино находится следственная тюрьма №8, в которую свозят в том числе задержанных в белорусской столице.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Леэн Линдам уточнила, что МИД, конечно, в курсе происходящего, работники Посольства Эстонии в Минске находятся в непосредственном контакте с родственниками задержанного: "Более точной информации в целях защиты личных данных мы по данному случаю предоставить не можем".

В Беларуси около 7000 протестующих были арестованы в ходе протестов после воскресных выборов, сотни получили ранения, а силы безопасности используют все более жестокие методы для подавления протестов.