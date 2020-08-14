"РБ Лейпциг" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Матч сотоялся в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и завершился победой немецкой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 50-й минуте открыл Даниэль Ольмо после передачи Марселя Забитцера. В середине второго тайма "Атлетико" сумел отыграться благодаря голу Жоау Фелиша с 11-метровой отметки. Победу "РБ Лейпциг" на 88-й минуте принёс Тайлер Адамс.

Важно добавить, что клуб из Германии впервые в истории вышел в полуфинал турнира. "РБ Лейпциг", основанный в 2009 году, только в этом сезоне дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов.