Пт, 14.08.2020
Вроде, и хочет, и желание есть, но он разгоняется и падает. Тогда мы предлагаем бросить этот вид спорта, потому что бывают такие случаи, когда после падения можно остаться инвалидом. Тренер Николай Кокин

"РБ Лейпциг" впервые в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ФОТО: EPA/Scanpix

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий "РБ Лейпциг" обыграл испанский "Атлетико" и завоевал путёвку в полуфинал.

Матч сотоялся в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и завершился победой немецкой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 50-й минуте открыл Даниэль Ольмо после передачи Марселя Забитцера. В середине второго тайма "Атлетико" сумел отыграться благодаря голу Жоау Фелиша с 11-метровой отметки. Победу "РБ Лейпциг" на 88-й минуте принёс Тайлер Адамс.

Важно добавить, что клуб из Германии впервые в истории вышел в полуфинал турнира. "РБ Лейпциг", основанный в 2009 году, только в этом сезоне дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" встретится с "ПСЖ". Матч состоится 18 августа.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ