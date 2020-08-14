Последние новости о состоянии Михаила Ефремова

Агентство со ссылкой на источник указывает, что у актера произошел стеноз сосудов. Причиной сужения сосудов головного мозга может быть последствие злоупотребления алкоголем. Состояние актера на данный момент оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Некоторые СМИ сообщили, что Ефремов был замечен в инвалидной коляске.

Напомним, врачи диагностировали у Михаила Ефремова инсульт.

11 августа в Москве должно было состояться заседание по делу о ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова, но артисту стало плохо и он был госпитализирован прямо из здания суда. Суд перенесен на 18 августа.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.