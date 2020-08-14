Ассоциация: вакцина от Covid-19 может появиться в начале следующего года

Он рассказал, что в начале августа по всему миру 26 вакцин-кандидатов проходили клинические испытания, а 139 вакцин находились на стадии перед клиническими испытаниями.

"Разница между первыми и вторыми заключается в том, что первые уже тестируются на людях. В целом клинические испытания состоят из трех этапов.

На первом вакцины испытываются на небольшом количестве людей - меньше ста, на втором этапе - от ста до тысячи, на третьем этапе испытания уже охватывают большое количество людей из разных социальных групп".

Из всех этих вакцин на третьем уровне клинических испытаний, самом важном, который подтверждает их эффективность, находятся четыре вакцины - разработанные Pfizer в сотрудничестве с BioNtech, Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, китайской Sinopharm и еще одной китайской компанией - Sinovac.

Разработчики двух первых вакцин -Pfizer и AstraZeneca - являются членами ассоциации и сегодня лидируют в гонке разработки вакцины. Американская компания Pfizer 27 июля начала самое крупное в мире испытание - в третьем этапе клинических исследований участвуют 30 000 добровольцев. Результаты третьего этапа компания обещает к началу ноября.

Если результаты будут положительными, необходимо будет получить решение регулирующих органов, и после этого вакцина будет доступна людям, рассказал Болевиц.

"Мощности фармацевтических фабрик для производства вакцин в настоящее время не представляют проблемы. Европе уже гарантированно 400 млн доз вакцины. В начале июня Альянс инклюзивных вакцин, в который входят Германия, Франция, Италия и Нидерланды, заключил контракт с AstraZeneca и Оксфордским университетом о приобретении такого количества вакцин.

В целом в Евросоюзе 446 млн жителей, а это означает, что мы сможем вакцинировать примерно 90% населения, если, конечно, люди захотят прививаться в таком количестве", - сказал руководитель ассоциации.