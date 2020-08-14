Местные ее терпеть не могли. Зачем построили Эйфелеву башню?

Истоки Эйфелевой башни восходят к 1887 году, когда было организовано мероприятие широкого масштаба в честь столетия Французской революции или всемирная выставка 1889 года.

Чиновники решили переделать центральную площадь города в главное место проведения выставки. Там планировалось собрать празднующих, как с других городов Франции, так и из-за рубежа. Чтобы привлечь публику, был объявлен конкурс на архитектурные объекты, которые служили бы входом на выставку и художественной инсталляцией.

Из более чем сотни заявок предложение французского архитектора и инженера Александра Густава Эйфеля было самым необычном. Для тех времен металлическая башня была невероятно большая, в частности, ее высота должна была составлять 324 метра.

В то время это была самая высокая архитектурная конструкция в мире, кроме того, строители закончили ее в рекордные сроки - металлическая башня в центре Парижа была создан всего за два года.

Густав Эйфель считал свою башню символом современной архитектуры и науки - она была создана из железа, что в то время было иконой индустриализации. Несмотря на то, что сам архитектор был очень доволен, местные жители эту идею не поддержали. Французский архитектор Чарльз Гарне даже начал акцию протеста, в рамках которой он собрал подписи влиятельных поэтов, писателей и художников с целью остановить строительство башни. Горожане не были довольны и когда строительство завершилось - они называли работу Эйфеля "чудовищем". Французский писатель Ги де Мопассан даже сказал, что он регулярно обедает в ресторане Эйфелевой башни, так как это единственное место в городе, откуда ее не видно, пишет Insider.

Парижан успокаивал факт, что Эйфелеву башню планировалось демонтировать через 20 лет после ее постройки. В 1909 году должны были начать постепенный снос башни, однако этого все-таки не произошло - за эти годы люди успели полюбить своеобразную конструкцию и принять ее как символ Парижа.