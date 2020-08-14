В российском городе закрыли ресторан после концерта рэпера Моргенштерна

В Сочи власти закрыли на два месяца ресторан после выступления рэпера Моргенштерна. Об этом пишет "Интерфакс".
Согласно решению суда, заведение нарушило правила Роспотребнадзора. Теперь оно будет закрыто на 60 суток. Постановление вступило в силу 13 августа. Полиция во время проверки составила два материала о нарушении режима повышенной готовности в регионе.
Дело в том, что на территории Сочи, как и во всем Краснодарском крае, действует режим повышенной готовности и запрет на проведение любых массовых мероприятий.
Выступление рэпера прошло 24 июля, в заведении находилось свыше ста человек. Все посетители были без масок и не соблюдали режим дистанцирования.
"Это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все", - заявил Моргенштерн.
Ранее артист показал, как, когда он открывает двери номера, его встречает толпа детей, которые фотографируют, снимают видео и приветствуют кумира.
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