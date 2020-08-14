В российском городе закрыли ресторан после концерта рэпера Моргенштерна

Согласно решению суда, заведение нарушило правила Роспотребнадзора. Теперь оно будет закрыто на 60 суток. Постановление вступило в силу 13 августа. Полиция во время проверки составила два материала о нарушении режима повышенной готовности в регионе.

Дело в том, что на территории Сочи, как и во всем Краснодарском крае, действует режим повышенной готовности и запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Выступление рэпера прошло 24 июля, в заведении находилось свыше ста человек. Все посетители были без масок и не соблюдали режим дистанцирования.

"Это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все", - заявил Моргенштерн.

Ранее артист показал, как, когда он открывает двери номера, его встречает толпа детей, которые фотографируют, снимают видео и приветствуют кумира.