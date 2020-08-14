Представитель Минздрава: Covid-19 ввозится из-за границы, а самоизоляцию при этом соблюдают не все

По ее словам, дальнейшее распространение Covid-19 зависит от того, как жители будут относиться к ограничениям и соблюдать основные вещи, например, регулярную дезинфекцию рук и соблюдение дистанции, сообщает агентство LETA.

Сейчас крупнейшая проблема с ввозом Covid-19 из-за границы, сказала Ливиня. По ее словам, в основном все случаи завезены из-за рубежа. Кроме того, есть случаи, когда жители Латвии, после возвращения из стран с высокой заболеваемостью, а также иностранцы, не соблюдают самоизоляцию, что очень важно для ограничения инфекции Covid-19. И дальше инфекция уже передается контактным лицам, пояснила специалист.

Однако позитивно, что все случаи заболевания эпидемиологически прослежены, отметила Ливиня.

"Пока мы можем все проследить и пока у нас в основном эти ввезенные случаи, нужно сказать, что ситуация стабильная", - отметила Ливиня.