Covid-19: в Латвии - один новый случай за сутки

Всего с начала пандемии в Латвии сделан 222 531 тест на Covid-19, выявлено 1308 инфицированных. 1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся три инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 198 пациентов.