Covid-19: в Латвии - один новый случай за сутки

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1704 теста на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии в Латвии сделан 222 531 тест на Covid-19, выявлено 1308 инфицированных. 1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.
За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся три инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.
Всего из стационаров выписаны 198 пациентов.
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