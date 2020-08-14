Начинается праздник Риги. Что обещают организаторы?

Откроют праздник соревнования на кубок скейтпарков Риги, который в 10.00 начнется в центре альтернативных видов спорта The Spot.

В 10.00 в историческом центре Риги и микрорайонах откроется выставка "На этом месте годами раньше", которая рассказывает об истории столицы и ее районов.

На Кишэзерсе в рамках праздника Риги уже в девятый раз пройдут международные соревнования по виндсерфингу Baltic Challenge Cup, а в тихом центре, парке Кронвалда, Агенскалнсе, Торнякалнсе и других местах столицы Этнографический музей под открытым небом организует ярмарки.

В парке Узварас сегодня с 16.00 до 20.00 состоится мероприятие "В здоровой Риге - здоровый дух" для любителей спорта и активного образа жизни.

На Домской площади в дни праздника будет установлен большой экран, на котором будут транслироваться концерты. Сегодня с 18.30 до 19.30 здесь прозвучит концерт "Дитрих Букстехуде", а с 20.30 до 22.00 будет транслироваться концерт Раймонда Паулса "Моя Рига".

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте праздника.