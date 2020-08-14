В Беларуси заявили об освобождении более 1000 протестующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание расследовать массовое задержание протестующих, и более 1000 человек освобождены, вечером в четверг заявила Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщает AFP.
Кочанова на государственном телевидении сказала, что Лукашенко дал задание должностным лицам "выяснить все случаи задержания".
"До вечера освобождены более 1000 человек", - добавила она.
Напомним, в ходе протестов против очевидных нарушений в проведении президентских выборов и фальсификации результатов в Беларуси были задержаны почти 7000 человек, сотни пострадали. В больницы попали более 250 человек, есть и погибшие.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!