В Беларуси заявили об освобождении более 1000 протестующих

Кочанова на государственном телевидении сказала, что Лукашенко дал задание должностным лицам "выяснить все случаи задержания".

"До вечера освобождены более 1000 человек", - добавила она.

Напомним, в ходе протестов против очевидных нарушений в проведении президентских выборов и фальсификации результатов в Беларуси были задержаны почти 7000 человек, сотни пострадали. В больницы попали более 250 человек, есть и погибшие.