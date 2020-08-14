В ДТП за сутки пострадали 12 человек, каждый третий - велосипедист

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, в том числе один пешеход и четыре велосипедиста, сообщили в Госполиции.
В целом по стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, 11 аварий были с пострадавшими.
За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 334 протокола, в том числе 166 за превышение скорости, девять за езду в состоянии алкогольного опьянения и четыре за агрессивное вождение.
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