Задержанные в Беларуси латвийцы освобождены

В социальных сетях распространяются видео, как из мест задержания по всей Беларуси освобождаются участники протестов, многие рассказывают о насилии со стороны правоохранительных органов.

С Окрестина выходят люди pic.twitter.com/SXL9i1P5Op — Чай з варэннем (@belteanews) August 13, 2020

Вчера МИД призвал жителей Латвии ознакомиться с предупреждением о поездках в Беларусь. В связи с ситуацией, возникшей в этой стране после состоявшихся 9 августа президентских выборов, МИД призывает латвийцев соблюдать осторожность в общественных местах, где собирается много людей, а в вечерние часы воздержаться от пребывания на улице.

Протесты в Беларуси начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти Беларуси объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов.

В результате столкновений митингующих с силовиками было задержано почти 7 тыс. человек, протесты в Беларуси продолжаются всю неделю.