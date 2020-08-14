Футболиста сборной Беларуси арестовали за участие в протестах

По данным СМИ, Сорока был задержан силами правопорядка и арестован на семь суток.

Ранее стало известно, что Сорока был задержан ещё 11 августа, после чего как минимум сутки не выходил на связь.

28-летний Антон Сорока известен по выступлениям за бельгийский "Локерен" и минское "Динамо". В составе сборной Беларуси нападающий провёл 15 матчей и забил семь голов.

Сорока - не первый спортсмен, которого задержали в ходе протестов в Беларуси. Ранее также был арестован боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Кудин. По информации Slt Fight News со ссылкой на супругу бойца, Кудина избили, задержали и он находится в изоляторе.

Напомним, протесты в Беларуси начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.