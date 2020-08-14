Пт, 14.08.2020
Правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии
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Протесты в Беларуси в фотографиях. День пятый

People detained during recent rallies of opposition supporters, who accuse strongman Alexander Lukashenko of falsifying the polls in the presidential election, show their traces of beatings as they leave the Okrestina prison early morning in Minsk on August 14, 2020. - Thousands of protesters formed human chains and marched in Belarus on August 13, 2020 in a growing wave of peaceful demonstrations over President Alexander Lukashenko's disputed re-election and an ensuing brutal police crackdown. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

ФОТО: AFP / Reuters

Вечером в четверг, 13 августа, в Беларуси начали выпускать на свободу задержанных протестующих. У входа в изолятор на Окрестина собрались несколько сотен человек, чтобы встретить своих друзей и близких. Некоторые из покинувших Центр изоляции правонарушителей не могли сдержать слез, другие же демонстрировали следы побоев. Смотрите фотографии, как это происходило. 

Галерея: Протесты в Беларуси. Пятый день

Замглавы МВД Александр Барсуков сообщил, что в пятницу отпустят всех, а издевательств в изоляторе не было.

По данным полиции, всего в ходе протестов были задержаны порядка 6700 человек. При этом сколько человек находились в Центре изоляции правонарушителей и сколько вышли на свободу, пока неизвестно.

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