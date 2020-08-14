Протесты в Беларуси в фотографиях. День пятый

Вечером в четверг, 13 августа, в Беларуси начали выпускать на свободу задержанных протестующих. У входа в изолятор на Окрестина собрались несколько сотен человек, чтобы встретить своих друзей и близких. Некоторые из покинувших Центр изоляции правонарушителей не могли сдержать слез, другие же демонстрировали следы побоев. Смотрите фотографии, как это происходило.
Галерея: Протесты в Беларуси. Пятый день
Замглавы МВД Александр Барсуков сообщил, что в пятницу отпустят всех, а издевательств в изоляторе не было.
По данным полиции, всего в ходе протестов были задержаны порядка 6700 человек. При этом сколько человек находились в Центре изоляции правонарушителей и сколько вышли на свободу, пока неизвестно.
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