Протесты в Беларуси в фотографиях. День пятый

Вечером в четверг, 13 августа, в Беларуси начали выпускать на свободу задержанных протестующих. У входа в изолятор на Окрестина собрались несколько сотен человек, чтобы встретить своих друзей и близких. Некоторые из покинувших Центр изоляции правонарушителей не могли сдержать слез, другие же демонстрировали следы побоев. Смотрите фотографии, как это происходило.