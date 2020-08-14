Перевощиков о празднике Риги: соблюдайте требования и наслаждайтесь оставшимся летом

Организаторы делают все возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность посетителей праздника Риги и других мероприятий, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Он подчеркнул, что не следует допускать ситуации, как в других странах, где вновь введены более строгие ограничения.
Нужно наслаждаться оставшимся летом, а не вспоминать о нем потому, что болели сами или кто-то из родственников, сказал эпидемиолог.
"Поэтому нужно соблюдать указания организаторов, а главное - физическое дистанцирование, потому что это лучший способ защиты, чтобы не получить вирус от неизвестного распространителя", - подчеркнул Перевощиков.
Он призвал воздерживаться от посещения мест с большим скоплением людей, а также подумать о детях, которым через две недели предстоит вернуться в школы.
"Лучше воздержаться, потому что риски на массовых мероприятиях в данный момент могут быть достаточно велики", - сказал представитель SPKC.
Перевощиков напомнил, что вирус может передаваться и через руки, поэтому призвал не дотрагиваться немытыми руками ко рту, носу и глазам.
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