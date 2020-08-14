Лукашенко: "Я пока живой и не за границей"

Как сообщает "Медуза", Лукашенко рассказал о том, что его противники пытаются "раскачать трудовые коллективы". Он предостерег рабочих от забастовок, потому что если производство остановится, то это будет на руку странам, конкурирующим с Беларусью.

"Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне", - сказал он. При этом глава государства отметил, что насильно никого заставлять работать не будут.

Напомним, в четверг забастовки начались на крупнейших заводах Беларуси. Так, среди бастующих - БелАЗ, МАЗ, тракторный завод, "Белмедпрепараты", "Белкард", "Терразит" и другие.

После этого глава администрации президента Наталья Кочанова выступила с заявлением, что "президент услышал мнение трудовых коллективов" и потребовал разобраться с каждым задержанием и выпустить задержанных из изоляторов.

Галерея: Протесты в Беларуси. День пятый