Бунтарство и поиски свободы: как в семье пережить подростковый возраст?

Чтобы отделиться от матери, девочки в подростковом возрасте вначале активно ищут и конкурируют за общество противоположного пола. В свою очередь мальчики-подростки находят замену отношениям с матерью в общении с отцом и своими товарищами. Подросток получает необходимую поддержку от сверстников и молодежной культуры, чтобы отделиться от родителей.

В группе таких же, как он, легче ставить под сомнение значение родителей и вместе выбирать подходящую музыку, стиль одежды, манеру говорить, хобби и оценки.

Чего родителям лучше не говорить и не делать?

Общаясь с подростками, взрослые волнуются, когда видят, что вроде бы рассуждающий здраво человек вдруг начинает вести себя как ребенок. Это совершено нормально, так как понять поведение подростка с точки зрения поведения взрослого – невозможно. Упрекать подростка в том, что он ведет себя как маленький ребенок, тоже не имеет смысла….

Взрослые должны все время приспосабливаться, адаптироваться к колебаниям в состоянии подростка, помогая ему и показывая, как преодолевать повседневные трудности в жизни, так как у подростка еще не выработалась стойкость (англ. - resilience) – способность сопротивляться, выдерживать удары судьбы. Поэтому особо не стоит ожидать от этих молодых людей упорства, терпения, последовательности, как от взрослых. Не стоит читать им морали.

Способность подростка противостоять зависит от того, какой пример ему подают родители, как они сами переживают неудачи, как показывают детям, что делать, как преодолевать трудности.

"Неудача? Все в порядке, Ты попробовал". Родителям приходится также самим больше действовать, не забывая при этом, что "силен не тот, кто не падает, а тот, кто, упав, может встать".

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Желаемые шаги со стороны родителей

Необходимо помнить, что подростки и молодые люди еще только учатся создавать более близкие отношения. В этом они новички, и существует большая вероятность, что им придется испытать горечь разочарования. Поэтому подросткам нужны понимающие взрослые, которые могут успокоить и помочь в преодолении кризисов. М. Бисениеце объясняет, что определенные ограничения в семье в основном необходимы ради безопасности подростков, однако с ними важно дискутировать, чтобы подростки научились выражать свои взгляды и осознавать свои границы. Они должны знать, когда им нужно быть дома, где можно находиться, что нельзя употреблять алкоголь и наркотики.

Важно, чтобы родители “боролись по-умному” и не терялись, когда подросток начнет манипулировать ими, говоря, что это же разрешено "всем остальным".

Самое главное – это контакт с подростком, так как ему важно почувствовать, что он в безопасности, что он нужен родителям и они принимают его таким, какой он есть, и такое чувство ему могут дать только родители.

Комментарий фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце поясняет, что все необходимое для своего организма подросткам лучше всего получать со сбалансированным питанием, включающим достаточное количество фруктов и овощей, зерновых и молочных продуктов, а также рыбы, мяса животных и птицы. Кроме того, нужно обязательно следить за потреблением сахара и соли, а также за содержанием жиров в пище. Зачастую вместе с питанием в организм в достаточном количестве не поступают жирные Омега-кислоты, поэтому

дополнительно следует принимать рыбий жир. Для подростков важны также витамины группы B, витамины A и D, а также железо, кальций и магний.