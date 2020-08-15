Бунтарство и поиски свободы: как в семье пережить подростковый возраст?

С наступлением подросткового возраста и началом пубертата обычно отзывчивые и улыбчивые дети переживают значительные физиологические и психоэмоциональные изменения. В результате они нередко отдаляются от родителей, возрастают риски возникновения конфликтов, у подростков формируется обостренное мировосприятие, а также появляется потребность в положительной оценке со стороны сверстников.
Подробнее об особенностях переходного возраста и о том, как успешно его пережить, рассказывает приглашенный эксперт BENU Aptieka, системный семейный психотерапевт, доктор педагогики Майя Бисениеце.
Когда начинается подростковый возраст?
Необходимо различать начало биологического и психологического переходного возраста. У девочек пубертат наступает с появлением первых менструаций. С этого момента девушка может забеременеть и родить ребенка. У мальчиков физиологическое созревание начинается приблизительно в возрасте 11,5 лет и продолжается до 16, а иногда – до 18 лет. Сроки полового созревания могут отличаться, слишком раннее или позднее половое созревание может негативно повлиять на самооценку подростка, так как в этом возрасте подросткам важно, чтобы их физическое развитие происходило так же, как у сверстников. Задержка физического созревания создает психологические трудности для обоих полов.
M. Бисениеце поясняет, что сегодня как биологический, так и психологический переходный возраст начинается приблизительно на два-три года раньше, чем это было одно-два поколения назад. В то же время ответить на вопрос, когда же заканчивается переходный возраст, тоже непросто, поскольку взрослый человек отличается способностью брать на себя ответственность за свои решения. Это значит, что
подростковый и юношеский возраст заканчивается в момент принятия системы ценностей взрослого – ты свободен в своем выборе, но должен отвечать за него сам.
Это две стороны одной монеты – одновременно и свобода, и ответственность.
Эмоциональные переживания подростков
В переходном возрасте в развитии личности подростка происходят отделение и индивидуализация. Отдаление от родителей, разрыв эмоциональных связей с людьми, которые были так важны в детстве, проходит нелегко.
Подросток отталкивает свою детскую привязанность к родителям и заполняет освободившееся место привязанностью к самому себе – этим объясняется подростковый эгоизм.
С одной стороны, он рад возможности свободно принимать решение, думать и действовать по своему разумению, а с другой – может испытывать чувство пустоты и собственной незначительности. Там, где раньше существовала важная, эмоциональная связь с родителями, теперь – пустота. Это может вызывать в подростке сильную тревогу, для уменьшения которой он ищет такие решения, как игры, секс, алкоголь и наркотики. Поведение подростков трудно прогнозировать, иногда они ведут себя как взрослые, иногда же – импульсивно, как дети, которые чего-то хотят здесь и сейчас, а если не получают это сразу, то тогда оно им и не нужно. Это словно мозаика, состоящая из элементов личности и ребенка, и взрослого, подчеркивает М. Бисениеце.
От родителей – к друзьям
Отделяясь от родителей, подросток испытывает чувство одиночества и подавленности. Каждый подросток противоречив в своих внутренних ощущениях и попытках отделиться от родителей. В начале подросткового периода и девочки, и мальчики воспринимают зависимость от матери как угрозу, и мать становится образом, с которым нужно особенно бороться и от которого необходимо держаться подальше, отмечает психотерапевт. Для подростков очень важно построить успешные в эмоциональном плане отношения со сверстниками и найти новые объекты для привязанности. Со сверстниками можно испытать чувство общности, близости, восхищения, конкуренции, зависти, ссоры, душевной близости – все то, что раньше он испытывал при общении с близкими.
Чтобы отделиться от матери, девочки в подростковом возрасте вначале активно ищут и конкурируют за общество противоположного пола. В свою очередь мальчики-подростки находят замену отношениям с матерью в общении с отцом и своими товарищами. Подросток получает необходимую поддержку от сверстников и молодежной культуры, чтобы отделиться от родителей.
В группе таких же, как он, легче ставить под сомнение значение родителей и вместе выбирать подходящую музыку, стиль одежды, манеру говорить, хобби и оценки.
Чего родителям лучше не говорить и не делать?
Общаясь с подростками, взрослые волнуются, когда видят, что вроде бы рассуждающий здраво человек вдруг начинает вести себя как ребенок. Это совершено нормально, так как понять поведение подростка с точки зрения поведения взрослого – невозможно. Упрекать подростка в том, что он ведет себя как маленький ребенок, тоже не имеет смысла….
Взрослые должны все время приспосабливаться, адаптироваться к колебаниям в состоянии подростка, помогая ему и показывая, как преодолевать повседневные трудности в жизни, так как у подростка еще не выработалась стойкость (англ. - resilience) – способность сопротивляться, выдерживать удары судьбы. Поэтому особо не стоит ожидать от этих молодых людей упорства, терпения, последовательности, как от взрослых. Не стоит читать им морали.
Способность подростка противостоять зависит от того, какой пример ему подают родители, как они сами переживают неудачи, как показывают детям, что делать, как преодолевать трудности.
"Неудача? Все в порядке, Ты попробовал". Родителям приходится также самим больше действовать, не забывая при этом, что "силен не тот, кто не падает, а тот, кто, упав, может встать".
Желаемые шаги со стороны родителей
Необходимо помнить, что подростки и молодые люди еще только учатся создавать более близкие отношения. В этом они новички, и существует большая вероятность, что им придется испытать горечь разочарования. Поэтому подросткам нужны понимающие взрослые, которые могут успокоить и помочь в преодолении кризисов. М. Бисениеце объясняет, что определенные ограничения в семье в основном необходимы ради безопасности подростков, однако с ними важно дискутировать, чтобы подростки научились выражать свои взгляды и осознавать свои границы. Они должны знать, когда им нужно быть дома, где можно находиться, что нельзя употреблять алкоголь и наркотики.
Важно, чтобы родители “боролись по-умному” и не терялись, когда подросток начнет манипулировать ими, говоря, что это же разрешено "всем остальным".
Самое главное – это контакт с подростком, так как ему важно почувствовать, что он в безопасности, что он нужен родителям и они принимают его таким, какой он есть, и такое чувство ему могут дать только родители.
Комментарий фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце поясняет, что все необходимое для своего организма подросткам лучше всего получать со сбалансированным питанием, включающим достаточное количество фруктов и овощей, зерновых и молочных продуктов, а также рыбы, мяса животных и птицы. Кроме того, нужно обязательно следить за потреблением сахара и соли, а также за содержанием жиров в пище. Зачастую вместе с питанием в организм в достаточном количестве не поступают жирные Омега-кислоты, поэтому
дополнительно следует принимать рыбий жир. Для подростков важны также витамины группы B, витамины A и D, а также железо, кальций и магний.
Для подростков имеются специальные комплексы витаминов и минеральных веществ в виде таблеток – обычных и жевательных. Их следует принимать курсами при повышенной нагрузке, занятиях спортом или после болезни, однако перед применением необходимо проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом. Нужно обязательно помнить о занятиях физкультурой, потреблении достаточного количества жидкости, прогулках на свежем воздухе, сбалансированном режиме сна и отдыха, также желательно не проводить слишком много времени у компьютера, телевизора и телефона.