Швеция не доказывала, что Covid-19 не существует

Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

ФОТО: скриншот Facebook

На одной из страниц Facebook такая информация опубликована 6 августа, и ею поделилось 1400 человек. После вопроса Re:Check о том, проверялась ли правдивость информации, которую опубликовали на странице, пост был удален. Однако такая же статья распространилась и в ряде других групп, где также набирала большую популярность. В целом статьей поделилось несколько тысяч человек, в том числе и в Латвии. Блог, на который даётся ссылка в постах пользователей Facebook, публикует сомнительную информацию и на другие темы. Re:Check не удалось найти на сайте данные об авторах или контакты.

Швеция не доказывала, что коронавируса не существует. На 13 августа в Швеции, стране с населением 10 миллионов, от нового коронавируса умерло 5770 человек. Для сравнения: в соседней Норвегии, с населением примерно 5,4 миллиона, от Covid-19 умерло 256 человек, а в Дании, где население составляет примерно 5,8 миллионов, умер 621 человек.

Как пишет Би-би-си, в середине марта в Европе существовали две стратегии реагирования на пандемию. Первая подразумевала жесткий карантин, а вторая — частичную изоляцию уязвимых групп и делала ставку на групповой иммунитет. Последнему сценарию последовала Великобритания, которая в последствии его поменяла, а также Швеция.

В Швеции открытыми оставались школы и детские сады, не ограничивалось передвижение людей, можно было собираться группами до 50 человек. Другие меры носили рекомендательный характер, пишет Би-би-си. Этот подход нe раз подвергали критике.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в начале июля признал, что в борьбе с Covid-19 страна потеряла много людей. "Если бы мы столкнулись с той же болезнью, имея те же знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал остальной мир", — приводит его слова Би-би-си. При этом эпидемиолог считает нынешний подход для страны самым верным.

На сайте правительства Швеции также описана стратегия страны по борьбе с заболеванием. Однако новостей о том, что якобы удалось доказать несуществование коронавируса, там нет. Например, премьер-министр Швеции Стефан Левен 18 июня говорил, что у его страны такие же цели, как и у других стран: спасти жизни и защитить здоровье населения. Он также заявил, что правительство выделило 220 миллионов шведских крон (примерно 21 миллион евро) на международные меры по борьбе с Covid-19.

Хотя в заголовке статьи написано, что "Швеция доказала, что нет не какого коронавируса. первые подробности", — в самой статье об этом утверждении ничего не сказано. В ней пишется, что Швеция стала предметом жарких споров между сторонниками и противниками карантина, и "теперь мир с интересом смотрит на нее как на контрольную группу при медицинских испытаниях". При этом также утверждается, что "нет никакой пандемии".

ФОТО: скриншот

Кроме того, в статье приводятся мнения о несерьезности Covid-19, датируемые апрелем и началом мая: например, новый коронавирус сравнивается с гриппом. Также говориться и о среднем возрасте умерших, с положительным тестом на Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что у пожилых людей, а также людей с сопутствующими заболеваниями, например диабетом или раком, заболеваниями сердца и другими болезнями, "вероятность тяжелого течения заболевания выше. Тем не менее заразиться Covid-19 и тяжело заболеть может каждый". В свою очередь о сравнении с гриппом Re:Check уже писал ранее: Covid-19 опаснее и имеет иную специфику распространения.

Вывод: Информация на Facebook о том, что Швеция доказала, будто коронавируса нет – неправда. В Швеции от Covid-19 умерло более 5000 человек.