Пт, 14.08.2020
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"Она сказала "Да!". Фигуристки Туктамышева и Попова опубликовали совместное фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взбудоражила поклонников, опубликовав в Instagram совместные фото с коллегой по цеху Бетиной Поповой.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала пост, в котором сообщила о помолвке с фигуристкой Бетиной Поповой.

На фото обе спортсменки сидят в окружении цветов и фруктов, а также держат воздушные шары в руках. При этом на одном из кадров Туктамышева нежно целует подругу в щёку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Наконец-то она сказала "да"!!! Ура! Порадуйтесь за молодую пару", - написала Туктамышева.

Аналогичный пост опубликовала у себя на странице и Попова, выложив те же фото с Туктамышевой и написав: "Она сказала "да!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несмотря на недопонимание многих подписчиков фигуристок, этот пост, скорее всего, всего лишь шутка. Давно известно, что Бетина Попова состоит в отношениях с фигуристом Денисом Ходыкиным.

Возможно, эти публикации были приурочены к тому, что девушка выходит замуж.

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