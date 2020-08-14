"Она сказала "Да!". Фигуристки Туктамышева и Попова опубликовали совместное фото

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала пост, в котором сообщила о помолвке с фигуристкой Бетиной Поповой.

На фото обе спортсменки сидят в окружении цветов и фруктов, а также держат воздушные шары в руках. При этом на одном из кадров Туктамышева нежно целует подругу в щёку.

"Наконец-то она сказала "да"!!! Ура! Порадуйтесь за молодую пару", - написала Туктамышева.

Аналогичный пост опубликовала у себя на странице и Попова, выложив те же фото с Туктамышевой и написав: "Она сказала "да!".

Несмотря на недопонимание многих подписчиков фигуристок, этот пост, скорее всего, всего лишь шутка. Давно известно, что Бетина Попова состоит в отношениях с фигуристом Денисом Ходыкиным.

Возможно, эти публикации были приурочены к тому, что девушка выходит замуж.