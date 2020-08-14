"Она сказала "Да!". Фигуристки Туктамышева и Попова опубликовали совместное фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взбудоражила поклонников, опубликовав в Instagram совместные фото с коллегой по цеху Бетиной Поповой.
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала пост, в котором сообщила о помолвке с фигуристкой Бетиной Поповой.
На фото обе спортсменки сидят в окружении цветов и фруктов, а также держат воздушные шары в руках. При этом на одном из кадров Туктамышева нежно целует подругу в щёку.
"Наконец-то она сказала "да"!!! Ура! Порадуйтесь за молодую пару", - написала Туктамышева.
Аналогичный пост опубликовала у себя на странице и Попова, выложив те же фото с Туктамышевой и написав: "Она сказала "да!".
Несмотря на недопонимание многих подписчиков фигуристок, этот пост, скорее всего, всего лишь шутка. Давно известно, что Бетина Попова состоит в отношениях с фигуристом Денисом Ходыкиным.
Возможно, эти публикации были приурочены к тому, что девушка выходит замуж.
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