Женщине выдали водительские права с фото стула и объяснили почему

Когда подходит окончание срока действия прав, водители в США отправляются обменять их в ближайшее учреждение, выполняющее функции, аналогичные нашей Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Так произошло и с жительницей штата Теннесси Джейд Додд. Старые права пришло время менять, однако, принимая во внимание ситуацию и угрозы заразиться коронавирусом, Джейд не пошла в ближайшее управление по квалификации водителей, а решила использовать доступные электронные услуги.

Замена прав в электронном виде проходила как планировалось, и в новом документе даже не было опечаток; все данные были указаны верно. Однако сюрпризом оказалась фотография, так как вместо лица на ней был виден пустой стул.

Несмотря на то, что Додд довольно быстро добралась до Центра обслуживания водителей и получила новые, правильные права, фото стула успело прославиться в интернете.

Выяснилось, что работник центра, который в прошлый раз несколько лет назад фотографировал женщину, допустил ошибку - сфотографировал пустой стул, и это фото сохранил в профиле Джейд.

Когда Джейд заказала новые права, на них автоматически было перенесено последнее фото, на котором оказался пустой стул.