Гнавшая на скорости 176 км/ч девушка нашла своему поступку странное оправдание

В среду, 12 августа, патруль Центра надзора за дорожным движением вблизи Таллинна остановил автомобиль, скорость которого была 176 км/ч.

В пятницу, 14 августа, сидевшая за рулем 22-летняя девушка предстала перед Харьюским уездным судом.

Она сообщила, что превышение скорости было вызвано желанием поскорее вернуть машину, взятую у друга, и, по ее словам, с такой скоростью она ехала только последние пять километров.

С весны уже в пятый раз эту девушку полиция остановила из-за превышения скорости.

Суд приговорил ее к десяти дням заключения и на длительный срок оставил без водительских прав.

Центр надзора за дорожным движением напомнил, что ограничения скорости устанавливаются не просто так и им надо следовать.