Видео ⟩ Группа Little Big выпустила новый клип о танцующей еде

По сюжету, Красилов приходит на кухню, чтобы перекусить. Однако внезапно продукты - кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки - оживают и превращаются в участников Little Big.

ФОТО: скриншот видео

Далее все происходит в лучших традициях клипов коллектива. Картинка наполняется психоделикой и абсудом. Илья Прусикин (Ильич) в шортах и майке из макарон прыгает в кастрюлю с кипящей водой, а Софья Таюрская (в образе гейши) предлагает суши.

Спойлер: все закончится хорошо.

Если говорить о треке, то он записан в духе латиноамериканских танцевальных хитов. Речь идет о любви к еде, особенно к мексиканским блюдам.

"Tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos (Burrito, burrito)", - поют артисты.

Красочный ролик за 2 часа уже набрал более 450 тысяч просмотров и 100 тысяч лайков на YouTube.

Видео: Little Big - "Tacos"