Пт, 14.08.2020
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Президент Литвы: мы не можем назвать Лукашенко законным президентом

Президент Литвы Гитанас Науседа

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил иностранным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.

"Мы не может называть Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу "Sky News" Науседа.

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь.

"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал президент Литвы.

По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".

На этой неделе Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.

Предполагается, что министры иностранных дел ЕС обсудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.

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