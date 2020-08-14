Президент Литвы: мы не можем назвать Лукашенко законным президентом

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил иностранным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.
"Мы не может называть Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу "Sky News" Науседа.
Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь.
"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом", - сказал президент Литвы.
По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".
На этой неделе Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.
Предполагается, что министры иностранных дел ЕС обсудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.
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