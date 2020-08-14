Пт, 14.08.2020
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Из одной части Лондона в другую: Виллиан перешёл в "Арсенал"

Виллиан

ФОТО: arsenal.com

В пятницу, 14 августа, лондонский "Арсенал" объявил о переходе бразильского футболиста Виллиана из "Челси".

Официальный сайт "Арсенала" сообщает, что Виллиан подписал контракт сроком на три года. 

Отметим, что бразилец перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента - этим летом у него истекает контракт с "Челси". В новом клубе Виллиан будет выступать под 12-м номером.

32-летний футболист в "Арсенале" будет получать за один сезон 6 миллионов фунтов и различные бонусы.

Виллиан выступал в "Челси" с 2013 года. За "синих" он провёл 339 матчей, забил 63 гола и сделал 62 результативные передачи.

Бразилец перебрался в Европу из "Коринтианса" в 2007 году и пять сезонов провёл в донецком "Шахтере", откуда на один год перебрался в российский "Анжи".

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