Из одной части Лондона в другую: Виллиан перешёл в "Арсенал"

Официальный сайт "Арсенала" сообщает, что Виллиан подписал контракт сроком на три года.

Отметим, что бразилец перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента - этим летом у него истекает контракт с "Челси". В новом клубе Виллиан будет выступать под 12-м номером.

32-летний футболист в "Арсенале" будет получать за один сезон 6 миллионов фунтов и различные бонусы.

Виллиан выступал в "Челси" с 2013 года. За "синих" он провёл 339 матчей, забил 63 гола и сделал 62 результативные передачи.

Бразилец перебрался в Европу из "Коринтианса" в 2007 году и пять сезонов провёл в донецком "Шахтере", откуда на один год перебрался в российский "Анжи".