Из одной части Лондона в другую: Виллиан перешёл в "Арсенал"

В пятницу, 14 августа, лондонский "Арсенал" объявил о переходе бразильского футболиста Виллиана из "Челси".
Официальный сайт "Арсенала" сообщает, что Виллиан подписал контракт сроком на три года.
Отметим, что бразилец перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента - этим летом у него истекает контракт с "Челси". В новом клубе Виллиан будет выступать под 12-м номером.
32-летний футболист в "Арсенале" будет получать за один сезон 6 миллионов фунтов и различные бонусы.
Виллиан выступал в "Челси" с 2013 года. За "синих" он провёл 339 матчей, забил 63 гола и сделал 62 результативные передачи.
Бразилец перебрался в Европу из "Коринтианса" в 2007 году и пять сезонов провёл в донецком "Шахтере", откуда на один год перебрался в российский "Анжи".
🆕 New club. New colours. New beginnings.— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020
👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe
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