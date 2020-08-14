Объявлены окончательные итоги выборов в Беларуси. Ничего не поменялось

По данным ЦИК, всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, из них во время досрочного голосования - 2 806 640 человек. За Лукашенко голоса отдали 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую - 10,1% (588 622 человека), за Канопацкую - 1,67% (97 489 человек), за Дмитриева - 1,21% (70 671 человек), за Череченя - 1,14% (66 613 человек). Против всех - 4,59% (267 360 человек).

Таким образом, окончательные итоги голосования практически не отличаются от предварительных, опубликованных ЦИК вскоре после выборов.

Галерея: Александр Лукашенко

Напомним, в Беларуси уже шестой день продолжаются массовые акции протеста - люди считают выборы сфальсифицированными и требуют их пересмотра.

Сразу же после выборов начались многочисленные акции, которые обернулись массовыми задержаниями и избиениями. По данным МВД Беларуси, были задержаны около 6700 человек, а медики сообщили о том, что в больницы попали не мене 250 человек.

После этого на митинги стали выходить работники заводов по всей стране, звучат угрозы забастовок.